Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что после матчей с Францией (1:7) и Германией (1:2) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам национальной команды.

Цыганик в авторской программе "Цыганик LIVE" рассказал о подходе Андрея Шевченко к кадровой политике сборной Украины.

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Шевченко настоял на том, чтобы дать возможность сыграть с Францией молодым игрокам. И получил информацию, своего рода как рентген. Где видны все ошибки. После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым футболистам. Думаю, по таким вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в лагере национальной команды.

Можете считать это инсайдерской информацией. Фамилии футболистов называть не хочу, и он сам пока не оглашает. Но было понятно, что некоторые игроки не способны помочь национальной сборной. А для молодых игроков это рост и прогресс", – рассказал журналист.

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