Журналист: Некоторых игроков Шевченко больше не вызовет в сборную никогда
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что после матчей с Францией (1:7) и Германией (1:2) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам национальной команды.
Цыганик в авторской программе "Цыганик LIVE" рассказал о подходе Андрея Шевченко к кадровой политике сборной Украины.
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Шевченко настоял на том, чтобы дать возможность сыграть с Францией молодым игрокам. И получил информацию, своего рода как рентген. Где видны все ошибки. После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым футболистам. Думаю, по таким вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в лагере национальной команды.
Можете считать это инсайдерской информацией. Фамилии футболистов называть не хочу, и он сам пока не оглашает. Но было понятно, что некоторые игроки не способны помочь национальной сборной. А для молодых игроков это рост и прогресс", – рассказал журналист.
Следующий матч сборной Украины
- Следующий матч сборная Украины сыграет против Испании во вторник, 13 октября. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Первый матч в Испании между этими командами в рамках Лиги наций закончился разгромным поражением украинцев 4:0.
- Перед очной встречей в Киеве, обе команды провели по два матча в октябре – товарищескому и в рамках Лиги наций. Сборная Украины оба матча проиграла – уступила на выезде Франции 7:1, а дома проиграла Германии 1:2. Испанцы же на выезде сыграли в нулевую ничью с португальцами, а дома минимально обыграли швейцарцев после ошибки защиты соперников.
- Поэтому сборная Украины проиграла три последних матча – Испании, Франции и Германии с общим счетом 2:13. И теперь их снова ожидает матч против Испании.
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