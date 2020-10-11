Поражение сборной Украины в Лиге Наций от Германии стало третьим подряд под руководством Андрея Шевченко. Правда, соперники украинской команды были очень серьезными – Испания, Франция и Германия.

Уже четыре года Шевченко работает в сборной Украины. Сначала попробовал себя в роли ассистента главного тренера Михаила Фоменко, а после увольнения наставника Шевченко уже сам возглавил национальную команду, пишет 24 канал.

Кстати: Украина уступила Германии в напряженном матче Лиги наций: видео

Официально вступил на должность после чемпионата Европы и первый матч провел против Исландии 5 сентября 2016 года. С тех пор Украина не проигрывала больше как два поединка подряд. До 10 октября, когда подопечные Шевченко уступили сборной Германии в Лиге Наций 1:2. Проигрышная серия Украины теперь насчитывает три поединка. Все три поражения были в 2020 году. Но соперники, которым проиграла Украине, были из ведущих стран мира.

Кому уступила Украине

6 сентября 2020 года Украина уступила Испании в Лиге наций 0:4.

в Лиге наций 0:4. 7 октября 2020 года подопечные Шевченко проиграли на выезде сборной Франции в товарищеском матче 1:7. Это поражение стало рекордным в истории главной команды страны.

в товарищеском матче 1:7. Это поражение стало рекордным в истории главной команды страны. 10 октября 2020 года – поражение от Германии в Лиге наций 1:2.

Три подряд поражения при тренерстве Шевченко Украина понесла впервые. Ранее были только две подряд неудачи – в матчах с Хорватией и Мальтой.

Несмотря на такую ​​серию сборная Украины в целом показывает хорошие результаты, их игра радикально изменилась в сторону европейского вектора.

Сначала Украина показала хорошие результаты в дебютной Лиге Наций. Команда получила 9 из 12 очков и смогла подняться в число сильнейших коллективов Европы на следующий розыгрыш.

Достижением Шевченко во главе сборной Украины является выход на Евро-2020. С 26 ноября 2019 года занял восьмое место в списке топ-10 лучших тренеров национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.