В матче Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии в субботу, 10 октября, хозяева одержали минимальную победу. Единственный гол в матче забил Оярсабаль.

Испания – Швейцария 1:0

Гол: Оярсабаль, 14

Единственный гол в матче был забит еще в первом тайме. Привела к нему ошибка защиты игроков сборной Швейцарии. Вратарь Зоммер отдал неудачный пас на Джаку в штрафной площадке. Полузащитник не успел к мячу, который перехватил Мерино. Он и протолкнул мяч между ногами соперника точно на Оярсабаля. Нападающий воспользовался таким подарком, и с близкого расстояния отправил мяч в угол ворот мимо голкипера.

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Хотя первый момент во встрече создали швейцарцы. После прострела с фланга Бенито пробивал в угол ворот. Но де Хеа в невероятном прыжке сумел дотянуться до мяча и отбить его.

В общем испанцы контролировали игру, нанеся в общей сложности 13 ударов за матч. Но только 3 из них были в плоскость. Поэтому больше в этом матче им отличиться не удалось.

Благодаря этой победе испанцы закрепляются на первом месте в группе с Украиной, Германией и Швейцарией. Наша команда после поражения сборной Германии опустилась на третье место, пропустив вперед именно немцев. Швейцария – единственная сборная, которая после трех туров идет без побед.

Видеообзор матча Испания – Швейцария