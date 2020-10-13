Журналіст: Деяких гравців Шевченко більше не викличе в збірну ніколи
Український журналіст Ігор Циганик розповів про те, що після матчів з Францією (1:7) і Німеччиною (1:2) головний тренер збірної України Андрій Шевченко переглянув своє ставлення до деяких гравців національної команди.
Циганик в авторській програмі "Циганик LIVE" розповів про підхід Андрія Шевченка до кадрової політики збірної України.
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Шевченко наполіг на тому, щоб дати можливість зіграти з Францією молодим гравцям. І отримав інформацію, свого роду як рентген. Де видно всі помилки. Після матчу з Францією і всього збору Шевченко переглянув своє ставлення до деяких футболістів. Думаю, за такими викликами в збірну ви зрозумієте, кого, швидше за все, більше ніколи не буде в таборі національної команди.
Можете вважати це інсайдерською інформацією. Прізвища футболістів називати не хочу, і він сам поки не оголошує. Але було зрозуміло, що деякі гравці не здатні допомогти національній збірній. А для молодих гравців це ріст і прогрес", – розповів журналіст.
Наступний матч збірної України
- Наступний матч збірна України зіграє проти Іспанії у вівторок, 13 жовтня. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
- Перший матч в Іспанії між цими командами в рамках Ліги націй закінчився розгромною поразкою українців 4:0.
- Перед очною зустріччю в Києві, обидві команди провели по два матчі в жовтні – товариському та в рамках Ліги націй. Збірна України обидва матчі програла – поступилася на виїзді Франції 7:1, а вдома програла Німеччині 1:2. Іспанці ж на виїзді зіграли в нульову нічию з португальцями, а вдома мінімально обіграли швейцарців після помилки захисту суперників.
- Відтак збірна України програла три останні матчі – Іспанії, Франції та Німеччині із загальним рахунком 2:13. І тепер на них знову очікує матч проти Іспанії.