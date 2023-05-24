Винисиусу Жуниору отменили красную карточку за его подлый поступок. Крайними вышли арбитры встречи Реала с Валенсией, которые якобы не присмотрели эпизод.

Достойно внимания Вместо флага Украины: Ла Лига сменила плашку после расистского скандала с Винисиусом - фото

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Противостояние "сливочных" и "летучих мышей" (0:1) породило ряд скандальных эпизодов. В частности, обиженным после встречи остался Винисиус Жуниор, которого фанаты соперника во время игры обложили расистскими возгласами, что спровоцировало бразильца. В конце матча вингер Реала дал волю эмоциям. Винисиус встал главной "звездой" конфликта и рукой ударил в лицо форварда Валенсии Уго Дуро, который сзади зажал его горло, за что бразилец получил красную карточку.

Но вот Винисиус, скорее всего, благодаря нашумевшей теме с расистским скандалом по ходу матча, смог избежать наказания. Комитет по спортивным состязаниям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию бразильца. Все потому, что судьи якобы не имели достаточно информации об инциденте. Видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуева показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

По такой логике ряд игроков, которые велись на провокации Винисиуса, также могли бы впоследствии избежать своих наказаний, однако вингер Реала пока приковал к себе слишком много внимания. Таким образом, скандальный игрок "сливочных" сможет помочь своей команде, которая ведет активную борьбу с Атлетико (сейчас Реал третий и отстает от "матрасников" на 1 балл) за "серебро" чемпионата, в ключевых матчах Ла Лиги.

Карьера Винисиуса Жуниора