Несколько недель назад Барселона оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Команда Хави после этого попала в скандал из-за благодарности гражданам России за поддержку.
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На видео игроки каталонцев Алехандро Бальде и Серджи Роберто обращаются к фанатам из страны-террористки и заявляют, что ожидают встречи с ними. Это очень возмутило украинское сообщество.
Многочисленное фан-движение Барселоны в Украине обратилось в клуб с требованием объяснения таких заявлений на фоне войны и оккупации Украины. В конце концов, "блаугранас" выпустили официальное заявление в ответ на запрос от украинских СМИ.
Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному разрешению конфликта и веру в ценность спорта как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинскому народу и сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине. Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил им свою поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной". Он вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые являлись частью клуба. Кроме того, он предложил помощь от Барселоны всем украинцам, прибывающим в Каталонию в поисках убежища. Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, потому что мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что в скором времени они смогут жить в мире на своей Родине,
– говорится в заявлении.
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Подробности о скандале вокруг Барселоны
- Игроки каталонцев Алехандро Бальде и Серджи Роберто записали видеообращение к болельщикам клуба из России, в котором поблагодарили за поддержку и заявили, что ожидают встречи.
- Видео опубликовали в инстаграмм-аккауте официального транслятора чемпионата Испании в стране-террористке.
- В ответ на это украинский комментатор обратился в каталонский клуб со словами: "Позор Барселоне".
- Динамо и Шахтер также возмутились попытками Барселоны усидеть на двух стульях и эмоционально обратились в каталонский клуб в соцсетях.
- Не остался в стороне ситуации и лидер Барселоны Роберт Левандовский. Поляк выразил удивление действиями партнеров и попытался оградить их.