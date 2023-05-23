Несколько недель назад Барселона оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Команда Хави после этого попала в скандал из-за благодарности гражданам России за поддержку.

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На видео игроки каталонцев Алехандро Бальде и Серджи Роберто обращаются к фанатам из страны-террористки и заявляют, что ожидают встречи с ними. Это очень возмутило украинское сообщество.

Многочисленное фан-движение Барселоны в Украине обратилось в клуб с требованием объяснения таких заявлений на фоне войны и оккупации Украины. В конце концов, "блаугранас" выпустили официальное заявление в ответ на запрос от украинских СМИ.

Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному разрешению конфликта и веру в ценность спорта как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинскому народу и сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине. Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил им свою поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной". Он вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые являлись частью клуба. Кроме того, он предложил помощь от Барселоны всем украинцам, прибывающим в Каталонию в поисках убежища. Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, потому что мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что в скором времени они смогут жить в мире на своей Родине,

– говорится в заявлении.

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Подробности о скандале вокруг Барселоны