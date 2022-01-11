Жителям Пекина запретили оказывать помощь участникам Олимпиады в случае аварий
11 января 2022 , 08:43Читати новину українською
Источник:Матч ТВ
Жителям Пекина запрещено оказывать помощь олимпийскому транспорту в случае дорожно-транспортных происшествий. С этим запретом выступила пекинская полиция.
Правоохранители предупредили жителей, что в случае оказания помощи будет создан риск изоляции спортсменов в "пузыре".
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"В случае дорожно-транспортных происшествий со специальными транспортными средствами для зимних Олимпийских игр, пожалуйста, обратите внимание на соблюдение безопасной дистанции", – говорится в сообщении Бюро по управлению дорожным движением Пекина.
Также полиция рекомендует в случае ДТП ждать прибытия на место профессионалов и соответствующих служб.
Что известно об Олимпиаде-2022
- Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.
- Президент России Владимир Путин планирует посетить Олимпиаду-2022. Глава Китая Си Цзиньпин уже направил российскому лидеру официальное приглашение.
- В то же время другие политические лидеры, как президент Джо Байден, объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине.