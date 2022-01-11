Правоохранители предупредили жителей, что в случае оказания помощи будет создан риск изоляции спортсменов в "пузыре".

К слову Из-за пандемии и действий "вражеских сил": КНДР не выступит на Олимпиаде-2022

"В случае дорожно-транспортных происшествий со специальными транспортными средствами для зимних Олимпийских игр, пожалуйста, обратите внимание на соблюдение безопасной дистанции", – говорится в сообщении Бюро по управлению дорожным движением Пекина.

Также полиция рекомендует в случае ДТП ждать прибытия на место профессионалов и соответствующих служб.

Что известно об Олимпиаде-2022