По сообщениям представителей министерства иностранных дел Китая, Путин согласился на приглашение генерального секретаря Си Цзиньпина. И будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022.

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Если встреча глав государств состоится, она будет первой в офлайн-формате за два года. Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались каждый год. Последняя такая встреча состоялась в 2019 году, когда высший руководитель КНР приезжал в Россию. В 2020-м встреча должна была пройти в Китае, но из-за пандемии COVID-19 она прошла в онлайн-формате.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) против России предусматривало запрет официальным лицам страны (в том числе и президенту России) на посещение международных событий. Однако Путин все же сможет посетить церемонию открытия Олимпиады-2022.

Почему президент России сможет посетить Олимпиаду-2022?

В тексте решения CAS указано, что запрет на посещение крупных турниров распространяется на все правительство России: президента страны, премьер-министра, министров и депутатов. Однако существуют и исключения.

Одним из исключений, которые делают возможным посещение президентом России Олимпиады-2022 является пункт с личным приглашением от президента или премьер-министра страны, в которой будут проходить соревнования. В случае с Путиным, его пригласил генеральный секретарь Китая, поэтому юридически право на посещение церемонии открытия зимних Олимпийских Игр он имеет.