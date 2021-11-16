Бойкот из-за геноцида

Решение американского руководства прибегнуть к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине в 2022 году станет ответной мерой на нарушения со стороны китайского правительства прав человека. В первую очередь относительно действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

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Стоит отметить, что США еще в январе 2021 года признали преследование уйгуров в Синцзяне геноцидом. Правда это было сделано в последние дни пребывания у власти Дональда Трампа. После этого к власти пришел Джо Байден. 15 ноября они провели встречу онлайн, которая длилась более 3,5 часа.

Важно! Дипломатический бойкот означает, что ни один из представителей американского правительства, включая Президента США Джо Байдена, не поедет на Олимпиаду. В то же время дипломатический бойкот – это способ США отреагировать на нарушения прав человека в Китае, не касаясь при этом американских спортсменов. Они поедут на Олимпиаду-2022, как и планировалось.

По словам источников издания, технически решение еще не доработанное, но его уже представили Байдену. Он, как ожидается, одобрит его до конца ноября.

Олимпиада в Пекине 2022