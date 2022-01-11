Правоохоронці попередили мешканців, що у разі надання допомоги буде створено ризик ізоляції спортсменів у "бульбашці".
До слова Через пандемію та дії "ворожих сил": КНДР не виступить на Олімпіаді-2022
"У разі дорожньо-транспортних пригод зі спеціальними транспортними засобами для зимових Олімпійських ігор, будь ласка, зверніть увагу на дотримання безпечної дистанції", – йдеться у повідомленні Бюро з управління дорожнім рухом Пекіна.
Також поліція рекомендує у разі ДТП чекати на прибуття на місце професіоналів та відповідних служб.
Що відомо про Олімпіаду-2022
- Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.
- Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Олімпіаду-2022. Глава Китаю Сі Цзіньпін вже надіслав російському лідеру офіційне запрошення.
- Натомість інші політичні лідери, як президент Джо Байден, оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.