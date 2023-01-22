Вите нужно было выйти: Жирона досадно проиграла в Ла Лиге, Цыганков остался в запасе - видео

Тренер каталонцев не дал украинцу ни одной игровой минуты в поединке против Вильярреала. "Красно-белые" были близки к ничьей, но пропустили с пенальти в компенсированное время.

Вильярреал – Жирона 1:0

Гол: Парехо, 90+9 (пен).

В субботу, 21 января, дебютировал за Челси украинец Михаил Мудрик. Эксгавец Шахтера после трансфера за 70 миллионов евро провел меньше тайма за "синих" в ничейном поединке с Ливерпулем (0:0).

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Теперь же за свою новую команду мог сыграть другой бывший футболист УПЛ Виктор Цыганков. На этой неделе вингер Динамо стал игроком Жироны и мог дебютировать за нее в игре 18 тура Ла Лиги против Вильярреала, пишет 24 канал.

Впрочем, тренер "красно-белых" Мичел ожидаемо пока. оставил украинца в запасе. На его место дело в нападении вышел испанец Тони Вилья, который в этом сезоне забил всего 1 гол в 13 матчах.

Украинец на поле не вышел

Соперник у Жироны был непрост – Вильярреал. Подопечные Мичела прогнозированно отдали инициативу оппоненту, удерживая ничью. Во второй половине наставник заменил Вилью, но не Цыганковым.

Коуч предпочел нападающему Валери Фернандесу, который в этом сезоне вообще не забивал. В итоге Жирона почти достигла своего вопреки изъятию защитника Буэно за 10 минут до конца.

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Два пенальти в компенсированное время

На третьей компенсированной минуте Вильярреал получил право на пенальти, но удар Морено потянул кипер Гассанига. Однако это не заставило гостей играть более осторожно и на 90+8 минуте снова нарушили правила в своей площадке.

В этот раз к отметке подошел Парехо и уже точно пробил, принеся Вильярреалу минимальную победу. Это позволило команде Сетьена закрепиться на пятой строчке и догнать по очкам Атлетико.

Жирона осталась на 11 месте, но вечером каталонцев может обойти Валенсия в случае победы над Альмерией. Теперь же Цыганков будет ждать дебюта в домашней игре против Барселоны 28 января.

Обзор матча Вильярреал – Жирона: