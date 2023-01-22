Вільярреал – Жирона 1:0

Гол: Парехо, 90+9 (пен).

У суботу, 21 січня, дебютував за Челсі українець Михайло Мудрик. Ексгавець Шахтаря після трансферу за 70 мільйонів євро провів менше тайма за "синіх" у нічийному поєдинку з Ліверпулем (0:0).

До теми Челсі та Ліверпуль розписали "суху" мирову на "Енфілді", Мудрик дебютував в АПЛ

Тепер же за свою нову команду мав змогу зіграти інший колишній футболіст УПЛ ВІктор Циганков. На цьому тижні вінгер Динамо став гравцем Жирони і міг дебютувати за неї у грі 18 туру Ла Ліги проти Вільярреала, пише 24 канал.

Втім тренер "червоно-білих" Мічел очікувано поки залишив українця в запасі. На його місце справа в нападі вийшов іспанець Тоні Вілья, який цього сезону забив лише 1 гол у 13-ти матчах.

Українець на поле не вийшов

Суперник у Жирони був непростий – Вільярреал. Підопічні Мічела прогнозовано віддали ініціативу опоненту, утримуючи нічию. У другій половині наставник замінив Вілью, але не на Циганкова.

Коуч віддав перевагу нападнику Валері Фернандесу, який цього сезону взагалі не забивав. В підсумку Жирона майже досягла свого попри вилучення захисника Буено за 10 хвилин до кінця.

Читайте також "Камп Ноу" чи "Сантьяго Бернабеу": безробітній німецький фахівець може очолити іспанський гранд

Два пенальті в компенсований час

На третій компенсованій хвилині Вільярреал отримав право на пенальті, але удар від Морено потягнув кіпер Гассаніга. Проте це не змусило гостей грати обережніше і на 90+8 хвилині знову порушили правила у своєму майданчику.

На цей раз до позначки підійшов Парехо і вже точно пробив, принісши Вільярреалу мінімальну перемогу. Це дозволило команді Сетьєна закріпитись на п'ятій сходинці та наздогнати за очками Атлетіко.

Жирона ж залишилась на 11 місці, але ввечері каталонців може обійти Валенсія в разі перемоги над Альмерією. Тепер же Циганков очікуватиме дебюту у домашній грі проти Барселони 28 січня.

Огляд матчу Вільярреал – Жирона: