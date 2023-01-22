Считанные минуты остаются до матча в городе Вила-Реал. Жирона попытается забрать очки у пятой команды Ла Лиги в сезоне-2022/2023.
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Виктор Цыганков начинает поединок со скамьи запасных бело-красных.
Стартовый состав Жироны на матч против Вильярреала / Фото с твиттера "бело-красных"
Запасные Жироны на встречу против Вильярреала / Фото с твиттера "бело-красных"
Отметим, что перед матчем главный тренер Жироны Мичел Санчес заявлял, что Виктор улетит вместе с командой на выездной поединок, но только в роли зрителя. Наставник аргументировал это тем, что украинцу нужно больше времени на адаптацию. Поэтому фанаты Жирону смогут увидеть правого вингера из Украины только через две недели.
22 января Цыганков попал в заявку своей новой команды на предстоящее противостояние. Теперь Виктор остался на скамейке запасных.
Похоже, что у Цыганкова есть реальная возможность выйти на футбольное поле.
Жирона после 17 туров Ла Лиги идет на 11-й строчке, имея в своем активе 21 очко. Вильярреал с 28 пунктами занимает 5-ю позицию.