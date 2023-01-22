Томас Тухель хочет в будущем возглавить Барселону или Реал Мадрид. Бывший тренер Челси уже начал готовиться к переезду в Испанию.

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Подготовка Тухеля

Томас Тухель сам выразил желание потренировать один из грандов испанского и европейского футбола. Немец уже активно приступил к изучению испанского языка. У Томаса Тухеля существовал ряд вариантов продолжения карьеры, а именно: Ювентус, Тотенхэм и сборная Ганны. Но ни одно предложение не устроило немца.

Шансы возглавить один из грандов

Отставка Хави Эрнандеса летом выглядит нелогичной, поскольку в Ла Лиге каталонский коллектив идет на первом месте. Также недавно Хави с "сине-гранатовыми" поднял свой первый титул в должности главного тренера – Суперкубок Испании.

Карло Анчелоти заявлял, что Реал Мадрид станет его последним клубом в карьере. Контракт итальянского специалиста со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года. Но существует вариант, что Анчелот покинет столичный клуб еще летом 2023-го. И здесь в нужном месте и в нужное время появится Томас Тухель, входивший шорт-лист предстоящей замены Карло Анчелоте.

Достижения Томаса Тухеля на тренерском мостике