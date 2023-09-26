Барселону могут наказать понижением в классе. Раньше горькая судьба постигла другой элитный испанский коллектив.
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Возможен роковой финиш
В начале марта 2023 года в Испании разгорелся скандал вокруг каталонского коллектива. Дело в том, что "сине-гранатовые" обвиняют в коррупционном деле о подкупе бывшего вице-президента Технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Самое интересное, что возможное злодеяние произошло 7 лет назад.
Барселону продолжают преследовать жуткие отзывы дела. Ранее каталонцам угрожали дисквалификацией по еврокубкам, из-за чего испанский гранд даже размышлял над вариантом переезда в азиатскую Лигу чемпионов. Теперь же "сине-гранатовые" вообще могут лишиться места в элите Испании. Статус Барселоны никак не придет на помощь команде, а все будет зависеть от решения судьи.
Сам факт попытки влияния – это преступление спортивной коррупции. Этого достаточно, чтобы возбудить соответствующее дисциплинарное дело. Санкции варьируются от предупреждения до понижения в классе. Объяснений нужно давать гораздо больше. Привело бы это к исключению Барселоны из Ла Лиги? Если судья так скажет... то да. Это то, что решает суд, как он поступил с Эльче несколько лет назад. Единственное, что я могу – это осудить некоторые факты, и я их осуждаю. Санкции – это не моя ответственность,
– сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Все идет, как по маслу
- Стоит отметить, что в текущем сезоне у каталонцев дела обстоят прекрасно. Барселона сейчас возглавляет турнирную таблицу Испании, поделив первую строчку лиги с сенсационной Жироной, в скалде которой выступают Виктор Цыганков и Артём Довбык.
- В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" также не испытывают пока явных проблем. В стартовой встрече в рамках самого престижного клубного турнира Барселона одержала разгромную победу над бельгийским Антверпеном (5:0). Каталонцев в группе также ждут Порту и Шахтер, которые также успели провести свой очный матч.