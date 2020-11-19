Безумная гонка: известен лучший бомбардир группового этапа Лиги наций
Групповой раунд Лиги наций подошел к своему завершению, четыре лучшие сборные вышли в финальную стадию турнира. А 20-летний нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн опередил всех конкурентов и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.
18 ноября футбольное сообщество узнало, кто поборется в финальной стадии Лиги наций. Этими сборными стали Испания, Франция, Бельгия и Италия. Но среди этих сборных нет наиболее забивного игрока в групповом раунде турнира, пишет 24 канал.
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Лучший форвард Лиги наций
Талантливый нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн больше всего огорчал голкиперов соперников на этом этапе. В голевой копилке игрока 6 голов. Ему удалось оставить за "своей спиной" Эрана Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия) – по 5 результативных мячей.
Из этой лидерской тройки только бельгиец сможет пополнить свою копилку голами в этом турнире.
Холанн отмечался в трех поединках. Заключительный матч против Румынии не состоялся. Встреча была отменена, поскольку норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере сборной. УЕФА присудил норвежской команде техническое поражение.
Интересно, что игрок провел из этой лидерской тройки наименьшее количество матчей. Так, израильский футболист принял участие во всех шести встречах, а обидчик "Шахтера" Лукаку сыграл в четырех поединках.
Карьера Холанна в сборной Норвегии: главное
- В 2015 году Эрлинг впервые вышел в футболке юношеской сборной Норвегии, где был одним из самых результативных нападающих.
- Уже в 2019 году уехал с молодежной командой на чемпионат мира, где в ворота Гондураса забил 9 голов. Но такая результативность не помогла норвежской сборной выйти из группы.
- Осенью 2019 года дебютировал в официальных матчах за главную команду страны.
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