Групповой раунд Лиги наций подошел к своему завершению, четыре лучшие сборные вышли в финальную стадию турнира. А 20-летний нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн опередил всех конкурентов и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.

18 ноября футбольное сообщество узнало, кто поборется в финальной стадии Лиги наций. Этими сборными стали Испания, Франция, Бельгия и Италия. Но среди этих сборных нет наиболее забивного игрока в групповом раунде турнира, пишет 24 канал.

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Лучший форвард Лиги наций

Талантливый нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн больше всего огорчал голкиперов соперников на этом этапе. В голевой копилке игрока 6 голов. Ему удалось оставить за "своей спиной" Эрана Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия) – по 5 результативных мячей.

Из этой лидерской тройки только бельгиец сможет пополнить свою копилку голами в этом турнире.

Холанн отмечался в трех поединках. Заключительный матч против Румынии не состоялся. Встреча была отменена, поскольку норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере сборной. УЕФА присудил норвежской команде техническое поражение.

Интересно, что игрок провел из этой лидерской тройки наименьшее количество матчей. Так, израильский футболист принял участие во всех шести встречах, а обидчик "Шахтера" Лукаку сыграл в четырех поединках.

UEFA Nations League top scorers



6 - Erling Haaland



5 - Romelu Lukaku



5 - Eran Zahavi pic.twitter.com/vD6CZcvCGw — Goal (@goal) November 19, 2020

Карьера Холанна в сборной Норвегии: главное