В конце прошлого года Криштиану Роналду нашел новый клуб. Звезда сборной Португалии перебрался в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

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Нападающий не смог найти вариант в Европе, поэтому уехал зарабатывать на Ближний Восток. Оказывается, у Роналду тоже есть проблемы на личном фронте.

Испанские СМИ утверждают, что Криштиану близок к разрыву отношений со своей невестой Джорджиной Родригес. Роналду уже давно сделал предложение девушке, но пара в очередной раз перенесла свадьбу.

Среди причин тяжелых отношений называется смерть сына при рождении. Восемь месяцев назад Родригес родила близнецов, но при родах выжила девочка Белла Эсмеральда. По слухам, единственное, что держит футболиста и модель вместе – это совместные рекламные контракты.

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Отношения Роналду и Родригеса: