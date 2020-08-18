Ультрас "Динамо", которые недовольны назначением Мирчи Луческу наставником команды, продолжили свой протест. WBC Ультрас Динамо призывают не покупать атрибутику клуба и обещают отказаться от визуальной поддержки команды.

"Динамо" сыграет первый матч в чемпионате Украины уже 21-го августа против "Олимпика". Ультрас в фейсбуке выразили недовольство, что руководству клуба безразличны болельщики.

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"Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17: 00, за три дня до игры отсутствует какая-либо информация о билетах и вообще неизвестно, будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация о товарищеских играх в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций. Разве так выглядит здоровая коммуникация клуба со своими поклонниками?" - говорится в сообщении.

Позиция ультрас "Динамо"

Ультрас сообщают, что продолжат ходить на каждый домашний матч "Динамо" и будут посещать выездные игры клуба. Причем фанаты написали, что будут напоминать, до какого состояния братья Суркисы довели "Динамо".

Ультрас продолжат поддерживать "Динамо" на НСК "Олимпийский" в 41-43 секторах, а на стадионе "Динамо" – 20 и 21.

Ищите билеты в кассах и покупайте самой дешевой ценовой категории, когда зрителей начнут пускать на трибуны,

- отметили фанаты.

Они заявили, что отказываются от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует "Динамо".

"Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством", – говорится в обращении.

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Вместе с тем, ультрас призвали отказаться от покупки атрибутики, которая может приносить прибыль клубу.

В завершение WBC Ультрас Динамо написали, чтобы болельщики были бдительными, ведь братья Суркиса вроде бы могут нанимать титушек.

"Братья Суркисы уже не раз нанимали титушек для собственных целей и разного рода физических противостояний с фанатами. После презентации Луческу эти проплаченные спортсмены уже были замечены на стадионе. Всегда обращайте внимание на то, кто стоит рядом с вами", – говорится в сообщении.

Реакция ультрас "Динамо" на назначение Луческу

Фанаты "Динамо" выступили против прихода на тренерский мостик Мирчи Луческу. Все потому, что румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер", который является ярым врагом "Динамо".

После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты и запустили в соцсетях хэштег #ДинамоБезСуркісів.

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Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо" в центре Киева.

28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

Фанатов поддержала бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.