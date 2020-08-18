Ультрас "Динамо", які незадоволені призначенням Мірчі Луческу наставником команди, продовжили свій протест. WBC Ультрас Динамо закликають не купувати атрибутику клубу та обіцяють відмовитися від візуальної підтримки команди.

"Динамо" зіграє перший матч у чемпіонаті України вже 21-го серпня проти "Олімпіка". Ультрас у фейсбуці висловили незадоволення, що керівництво клубу байдуже на вболівальників.

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"Посудіть самі: матч ставлять в робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки і взагалі невідомо чи пускатимуть вболівальників на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські ігри в міжсезоння дивним чином приховувалась, не було навіть трансляцій. Хіба так виглядає здорова комунікація клубу зі своїми прихильниками?", – мовиться у повідомленні.

Позиція ультрас "Динамо"

Ультрас повідомляють, що продовжать ходити на кожен домашній матч "Динамо" і будуть відвідувати виїзні ігри клубу. Причому фанати написали, що будуть нагадувати, до якого стану брати Суркіси довели "Динамо".

Ультрас продовжать підтримувати "Динамо" на НСК "Олімпійський" у 41-43 секторах, а на стадіоні "Динамо" – 20-у та 21-у.

Шукайте квитки в касах та купляйте найдешевшої цінової категорії коли глядачів почнуть пускати на трибуни,

– зазначили фанати.

Вони заявили, що відмовляються від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок та яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує "Динамо".

"Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом", – йдеться у зверненні.

Варте уваги: Ультрас хочуть керувати "Динамо" – добре, але спочатку хай гроші занесуть, – Суркіс

Разом з тим, ультрас закликали відмовитись від купівлі атрибутики, яка може приносити прибуток клубу.

На завершення WBC Ультрас Динамо написали, щоб вболівальники були пильними, адже брати Суркіса начебто можуть наймати тітушок.

"Брати Суркіси вже не раз наймали тітушок для власних цілей та різного роду фізичних протистоянь з фанатами. Після презентації Луческу ці проплачені спортсмени вже були помічені на стадіоні. Завжди звертайте увагу на те, хто стоїть поряд з вами", – йдеться у повідомленні.

Реакція ультрас "Динамо" на призначення Луческу

Фанати "Динамо" виступили проти приходу на тренерський місток Мірчі Луческу. Все тому, що румунський фахівець 12 років очолював "Шахтар", який є запеклим ворогом "Динамо".

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести і запустили в соцмережах хештег #ДинамоБезСуркісів.

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Фанати навіть зав'язали очі пам'ятнику Валерію Лобановському біля стадіону "Динамо" в центрі Києва.

28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Фанатів підтримала колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.