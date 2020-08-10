В УЕФА решили завершить действующий еврокубковый сезон без болельщиков на стадионах из-за пандемии COVID-19. Уже стартовали новые розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, но матчи и дальше проводят без зрителей. В УЕФА решат, допускать ли фанатов на трибуны стадионов в ближайшее время.

Сейчас в УЕФА нет окончательного решения о том, смогут ли болельщики посетить матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Отбор в групповые этапы уже стартовал. Об этом сообщает "Р-Спорт".

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Сообщается, что первые поединки нового еврокубкового сезона пройдут без зрителей.

Решение будет пересмотрено

В пресс-службе УЕФА сообщили, что решение о запрете на посещение матчей может быть пересмотрено в середине августа.

"Сошлемся на решение исполнительного комитета УЕФА от 9 июля о том, что матчи УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний. Однако УЕФА постоянно следит за изменениями ситуации с коронавирусом в разных странах.

Примерно в середине августа планируем еще раз все проанализировать и посмотреть, можно ли хотя бы частично пересмотреть нынешнее решение по матчам без зрителей", – заявили в пресс-службе.

Украинские клубы сыграют без зрителей?

В квалификационных раундах к Лиге чемпионов и Лиге Европы выступят сразу три украинских клуба.

"Динамо" сыграет в отборе к Лиге чемпионов, а "Десна" и "Колос" – Лиги Европы.

Сейчас жеребьевки этапов, на которых сыграют украинские клубы, еще не произошло. Также не известно, будут квалификационные матчи для украинских клубов домашними или выездными.