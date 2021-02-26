У швейцарському Ньйоні у п'ятницю, 26 лютого, відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. Свого суперника дізнався донецький Шахтар.

Український клуб в 1/8 фіналу зустрінеться з італійською Ромою.

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Перший матч відбудеться на полі Роми вже 11 березня, а матч-відповідь – 18 березня.

Як Шахтар дійшов до 1/8 фіналу

Донецький Шахтар потрапив у плей-офф Ліги Європи, вилетівши з Ліги чемпіонів. Український клуб посів третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів, пропустивши вперед Реал та Боруссію М.

Натомість "гірники" випередили міланський Інтер.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар за сумою двох матчів пройшов Маккабі Тель-Авів. У першому матчі в Ізраїлі донеччани здобули перемогу з рахунком 2:0.

У матчі-відповіді, який відбувся 25 лютого, Шахтар у Києві здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У минулому сезоні Ліги Європи Шахтар дійшов до півфіналу, в якому поступився міланському Інтеру.