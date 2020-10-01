Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Суперників у турнірі отримав і донецький "Шахтар". Він потрапив до групи B.

Суперники "Шахтаря"

Під час жеребкування "Шахтар" потрапив до групи B. Суперником "гірників" з першого кошика став іспанський "Реал".

До теми Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники

Не менш складний суперник випав "Шахтарю" з третього кошика – італійський "Інтер". З цією командою донеччани грали у півфіналі Ліги Європи минулого сезону. Все закінчилося більш ніж печально для українського клубу – розгромна поразка 0:5.

З четвертого кошика ж випала німецька "Боруссія" з міста Менхенгладбах.

Календар матчів

Матчі першого туру Ліги чемпіонів відбудуться 20 та 21 жовтня. Календар матчів буде відомий дещо згодом