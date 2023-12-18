Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть онлайн

18 декабря 2023, 12:01
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16 топ-команд Европы узнают своих оппонентов по первой стадии плей-офф турнира. Матчи 1/8 финала пройдут в феврале и марте следующего года. Узнайте, где можно в прямой трансляции увидеть жеребьевку.

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Своих соперников узнают 16 команд, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов

Прямая трансляция процедуры жеребьевки состоится на официальном сайте УЕФА. Также онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-сервисе Megogo. Все пары этой стадии вы сможете узнать после жеребьевки на сайте 24 канала.

Половина претендентов на титул отсеялась на групповой стадии. Больше всего у плей-офф получилось испанских команд (4). Германию с Италией будут представлять по три клуба, а Англию – два. Еще по одной команде будут Франция, Португалия, Нидерланды и Дания.

СЕЯНЫ:

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Реал (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)

НЕССЕАНЫ:

  • Наполи (Италия)
  • Лацио (Италия)
  • Интер (Италия)
  • Лейпциг (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Порту (Португалия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • Копенгаген (Дания)

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Детали жеребьевки

Во время жеребьевки будут действовать два ограничения. В одной паре не смогут оказаться представители одной страны. Также друг против друга не сыграют уже встречавшиеся на групповой стадии клубы.

Несеянные команды первые матчи сыграют дома, вторые – на выезде. Первые игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные матчи 5, 6, 12 и 13 марта. Финал пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Автор: Анатолій Дерека