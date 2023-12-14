Донецкий Шахтер провел свой последний матч группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024 13 декабря, когда гостил на поле Порту. "Горняки" до последнего имели все шансы на плей-офф турнира, но второй раз проиграли "драконам" 5:3.

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Кто уже заработал больше всего денег за еврокубки

Поэтому евровесна для кротов начнется в Лиге Европы. Но это лучше, чем остаться без представителя Украины в весенней части еврокубков.

В ЛЧ команда Марино Пушича набрала 9 баллов, одержав две победы над Антверпеном и сенсационную победу над Барселоной.

Благодаря такому результату дончане уже солидно пополнили свой бюджет. Шахтер уже заработал около 49 миллионов евро. И это еще "кроты" заработают за выступления в Лиге Европы.

Вторым украинским клубом за заработком стала логически Заря – более 4,3 миллиона евро. Третьим идет Днепр-1 – чуть больше миллиона евро. Дальше Динамо и Ворскла.

Интересно. Шахтер, занимающий 17-е место в этом рейтинге, заработал больше, чем Бенфика, Милан, Ливерпуль, Рома, Байер и остальные не менее звездные клубы Европы.



Сколько заработали украинские клубы в еврокубках / Скриншот из Fotcalc

Больше всего за выступления в еврокубках уже заработал мадридский Реал – 79 миллионов 892 тысяч евро. Второй идет мюнхенская Бавария, которая уступает лидеру 3 миллиона евро.

Тройку самых богатых европейских клубов по выступлениям в текущем сезоне еврокубков является английское МанСити – всего на 200 тысяч евро меньше, чем у второй Баварии.

Также в топ-10 размещаются: Барселона, мадридское Атлетико, ПСЖ, Порту, дортмундская Боруссия, Арсенал и Наполи.



Топ-10 клубов, которые больше всего заработали на выступлениях в еврокубках / Скриншот из Fotcalc