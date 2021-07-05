Жена Малиновского подтвердила операцию у игрока сборной Украины

Футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому действительно понадобится операция. Игрок итальянской Аталанты рискует пропустить начало нового сезона.

Малиновскому запрещены физические нагрузки

Роксана, жена Руслана Малиновского, сообщила об операции у мужа. В своем инстаграме она ответила, когда вместе с мужем сможет приехать в Украину.

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У нас сложная ситуация с отпуском на этот раз. У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя,

– написала Роксана.



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Почему Малиновскому нужна операция