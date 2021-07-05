Жена Малиновского подтвердила операцию у игрока сборной Украины
5 июля 2021 , 18:50Читати новину українською
Источник:инстаграм Роксаны Малиновской
Футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому действительно понадобится операция. Игрок итальянской Аталанты рискует пропустить начало нового сезона.
Малиновскому запрещены физические нагрузки
Роксана, жена Руслана Малиновского, сообщила об операции у мужа. В своем инстаграме она ответила, когда вместе с мужем сможет приехать в Украину.
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У нас сложная ситуация с отпуском на этот раз. У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя,
– написала Роксана.
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Почему Малиновскому нужна операция
- В начале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота. Футболист отказался от хирургического вмешательства во время сезона.
- В сезоне-2020/2021 Малиновский отыграл 43 матча за Аталанту, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
- Перед стартом Евро-2020 Малиновский подтвердил, что ему нужна операция. Футболист решил сыграть на чемпионате Европы несмотря на проблемы со здоровьем.
- На Евро-2020 Руслан вышел на поле в четырех матчах. Малиновский не сыграл в четвертьфинале против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.
- Сообщалось, что это повреждение связано с грыжей.
- Новый сезон Серии А начнется 22 августа. Итальянские СМИ сообщают, что на восстановление Малиновского после операции уйдет около 40 дней.