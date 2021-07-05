Жена Малиновского подтвердила операцию у игрока сборной Украины

5 июля 2021 , 18:50
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Источник:

инстаграм Роксаны Малиновской

Футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому действительно понадобится операция. Игрок итальянской Аталанты рискует пропустить начало нового сезона.

Малиновскому запрещены физические нагрузки

Роксана, жена Руслана Малиновского, сообщила об операции у мужа. В своем инстаграме она ответила, когда вместе с мужем сможет приехать в Украину.

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У нас сложная ситуация с отпуском на этот раз. У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя,
– написала Роксана.


Скриншот

Почему Малиновскому нужна операция

  • В начале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота. Футболист отказался от хирургического вмешательства во время сезона.
  • В сезоне-2020/2021 Малиновский отыграл 43 матча за Аталанту, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
  • Перед стартом Евро-2020 Малиновский подтвердил, что ему нужна операция. Футболист решил сыграть на чемпионате Европы несмотря на проблемы со здоровьем.
  • На Евро-2020 Руслан вышел на поле в четырех матчах. Малиновский не сыграл в четвертьфинале против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.
  • Сообщалось, что это повреждение связано с грыжей.
  • Новый сезон Серии А начнется 22 августа. Итальянские СМИ сообщают, что на восстановление Малиновского после операции уйдет около 40 дней.
Автор: Михайло Гема