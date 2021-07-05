Малиновский пропустит месяц
Как сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo, Малиновский может в ближайшее время принять решение об операции.
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Сообщается, что решение о хирургическом вмешательстве на грыже живота будет приниматься в ближайшие дни.
Восстановление после операции займет около 40 дней. Он может вернуться в середине августа и пропустить старт нового сезона Серии А.
Чемпионат Италии сезона-2021/2022 начнется 22 августа.
Что известно о грыже Малиновского
- Еще в феврале 2021 года стало известно, что у Малиновского грыжа в области живота. Футболист отказался от хирургического вмешательства во время сезона.
- Перед Евро-2020 Малиновский признался, что ему нужна операция. Игрок сказал, что займется проблемой после чемпионата Европы.
- На Евро-2020 Малиновский выходил во всех матчах сборной Украины, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.