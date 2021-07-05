Малиновский пропустит месяц

Как сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo, Малиновский может в ближайшее время принять решение об операции.

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Сообщается, что решение о хирургическом вмешательстве на грыже живота будет приниматься в ближайшие дни.

Восстановление после операции займет около 40 дней. Он может вернуться в середине августа и пропустить старт нового сезона Серии А.

Чемпионат Италии сезона-2021/2022 начнется 22 августа.

Что известно о грыже Малиновского