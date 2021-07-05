В очереди к врачу более полсотни пациентов
Зинченко профинансировал приезд в Украину немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. Визит посвятили Евро-2020.
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Сообщается, что в течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. В очереди к врачу более полсотни пациентов.
Хирург выбрал для лечения тех людей, которым вмешательство больше всех необходимо.
Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за 2 года.