Маліновському заборонені фізичні навантаження

Роксана, дружина Руслана Маліновського, повідомила про операцію у чоловіка. У своєму інстаграмі вона відповіла, коли разом з чоловіком зможе приїхати в Україну.

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У нас складна ситуація з відпусткою на цей раз. У Руслана операція, а потім два тижні не можна абсолютно ніяких навантажень. У морі теж плавати не можна,

– написала Роксана.



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Чому Маліновському потрібна операція