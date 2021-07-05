Маліновському заборонені фізичні навантаження
Роксана, дружина Руслана Маліновського, повідомила про операцію у чоловіка. У своєму інстаграмі вона відповіла, коли разом з чоловіком зможе приїхати в Україну.
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У нас складна ситуація з відпусткою на цей раз. У Руслана операція, а потім два тижні не можна абсолютно ніяких навантажень. У морі теж плавати не можна,
– написала Роксана.
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Чому Маліновському потрібна операція
- На початку 2021 року стало відомо, що в Маліновського грижа в області живота. Футболіст відмовився від хірургічного втручання під час сезону.
- У сезоні-2020/2021 Маліновський відіграв 43 матчі за Аталанту, в яких забив 10 голів та віддав 12 асистів.
- Перед стартом Євро-2020 Маліновський підтвердив, що йому потрібна операція. Футболіст вирішив зіграти на чемпіонаті Європи попри проблеми зі здоров'я.
- На Євро-2020 Руслан вийшов на поле у чотирьох матчах. Маліновський не зіграв у чвертьфіналі проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі.
- Повідомлялося, що це пошкодження пов'язане з грижею.
- Новий сезон Серії А розпочнеться 22 серпня. Італійські ЗМІ повідомляють, що на відновлення Маліновського після операції піде близько 40 днів.