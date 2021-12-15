Ждем возвращения: Владимир Кличко показал, как бил соперника в спарринге

15 декабря 2021 , 10:08
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Источник:

инстаграм Владимира Кличко

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко продолжает поддерживать себя в активной физической форме. Экс-чемпион мира в тяжелом весе опубликовал кадры из своего спарринга.

В спарринге Владимир наносит удар правой в своего соперника, который на ринге, в отличие от Кличко-младшего, был в шлеме.

Совсем недавно Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко за флаг Украины

Спарринги Владимира Кличко / инстаграм боксера

Коротко о возможном возвращении Кличко

Автор: Юрій Семенюк