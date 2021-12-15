В спарринге Владимир наносит удар правой в своего соперника, который на ринге, в отличие от Кличко-младшего, был в шлеме.
Совсем недавно Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко за флаг Украины
Спарринги Владимира Кличко / инстаграм боксера
Коротко о возможном возвращении Кличко
- Кличко завершил карьеру летом 2017 года после поражения Энтони Джошуа в чемпионском поединке.
- В СМИ неоднократно появлялась информация, что легендарный украинец готовится к возвращению. Сообщалось, что платформа DAZN предлагала Кличко контракт на 3 боя.
- Владимир все еще уклоняется от прямого ответа о возвращении. Украинец заявлял, что его интересуют не деньги, а рекорд Формана. В настоящее время Владимир поддерживает физическую форму.