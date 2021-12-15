В спарринге Владимир наносит удар правой в своего соперника, который на ринге, в отличие от Кличко-младшего, был в шлеме.

Совсем недавно Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко за флаг Украины

Спарринги Владимира Кличко / инстаграм боксера

Коротко о возможном возвращении Кличко