У спарингу Володимир завдає удару правою у свого суперника, який у ринзі, на відміну від Кличка-молодшого, був у шоломі.
Зовсім нещодавно Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України
Спаринги Володимира Кличко / інстаграм боксера
Коротко про ймовірне повернення Кличка
- Кличко завершив кар'єру влітку 2017 року після поразки Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація буцімто легендарний українець готується до повернення. Повідомлялося, що платформа DAZN пропонувала Кличку контракт на 3 бої.
- Володимир досі ухиляється від прямої відповіді про повернення. Українець заявляв, що його не цікавлять гроші, а рекорд Формана. Наразі Володимир підтримує фізичну форму.