"Ждем тебя": украинский клуб в шутку сделал предложение Роналду
Источник:твиттер Металлиста 1925
Во вторник, 22 ноября, Манчестер Юнайтед сообщил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Вроде бы такое решение было обоюдным.
Такую новость нападающий получил, находясь в расположении сборной Португалии на чемпионате мира-2022. Теперь Криштиану придется искать новую команду, а Мундиаль может ему в этом помочь.
Манчестер Юнайтед расторг контракт с Криштиану Роналду
Футбольный юмор у харьковчан на высоте
После такой информации от МЮ многие клубы начали шутить и приглашать звездного португальца в свою команду. К таким шуткам присоединился и харьковский Металлист 1925 года. Харьковчане обратились к Роналду через свою страницу в твиттере.
Ждем тебя в Металлисте 1925, Криштиану,
– написал харьковский клуб.
В СМИ бушуют слухи, что после ЧМ-2022 Роналду может оказаться в клубе из Саудовской Аравии. Вроде бы португалец сам не прочь там продолжить карьеру, но как же тогда желание поиграть еще в Лиге чемпионов. Что здесь не сходится. Вероятно, Криштиану не будет гнаться за деньгами, которых он и так заработал до конца своей жизни.
Почему МЮ попрощалось с Роналду
- Обострение ситуации вокруг пребывания Криштиана в английском клубе ухудшилось после скандального интервью нападающего. В нем Роналду обвинил "красных дьяволов", желавших выпереть его из команды.
- Хотя сам футболист тоже отличался одиозными поступками. Он не подавал руку главному тренеру, не подходил к фанатской трибуне и даже покидал стадион еще до финального свистка.
- А интервью только усугубило их отношения. Пресса даже раздула информацию о холодных отношениях между Роналду и его партнером по сборной и уже бывшей команде Бруна Фернандеш.
- Накануне с фасада Олд Траффорд даже сняли плакат с изображением звездного футболиста. Что намекнуло на уход Криштиану.