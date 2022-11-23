"Ждем тебя": украинский клуб в шутку сделал предложение Роналду

23 ноября 2022 , 19:04
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Источник:

твиттер Металлиста 1925

Во вторник, 22 ноября, Манчестер Юнайтед сообщил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Вроде бы такое решение было обоюдным.

Такую новость нападающий получил, находясь в расположении сборной Португалии на чемпионате мира-2022. Теперь Криштиану придется искать новую команду, а Мундиаль может ему в этом помочь.

Манчестер Юнайтед расторг контракт с Криштиану Роналду

Футбольный юмор у харьковчан на высоте

После такой информации от МЮ многие клубы начали шутить и приглашать звездного португальца в свою команду. К таким шуткам присоединился и харьковский Металлист 1925 года. Харьковчане обратились к Роналду через свою страницу в твиттере.

Ждем тебя в Металлисте 1925, Криштиану,
– написал харьковский клуб.

В СМИ бушуют слухи, что после ЧМ-2022 Роналду может оказаться в клубе из Саудовской Аравии. Вроде бы португалец сам не прочь там продолжить карьеру, но как же тогда желание поиграть еще в Лиге чемпионов. Что здесь не сходится. Вероятно, Криштиану не будет гнаться за деньгами, которых он и так заработал до конца своей жизни.

Почему МЮ попрощалось с Роналду

  • Обострение ситуации вокруг пребывания Криштиана в английском клубе ухудшилось после скандального интервью нападающего. В нем Роналду обвинил "красных дьяволов", желавших выпереть его из команды.
  • Хотя сам футболист тоже отличался одиозными поступками. Он не подавал руку главному тренеру, не подходил к фанатской трибуне и даже покидал стадион еще до финального свистка.
  • А интервью только усугубило их отношения. Пресса даже раздула информацию о холодных отношениях между Роналду и его партнером по сборной и уже бывшей команде Бруна Фернандеш.
  • Накануне с фасада Олд Траффорд даже сняли плакат с изображением звездного футболиста. Что намекнуло на уход Криштиану.
Автор: Софія Кулай