Ждем ответа от Лопеса: команда Ломаченко рассказала о бое с американцем
Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о возможном отказе от боя американца Теофимо Лопеса. Украинская сторона готова к поединку, теперь решение только за американцем.
Украинская сторона уже согласовала все детали сделки поединка. Они ждут официального контракта от Top Rank, чтобы Ломаченко смог его подписать, сообщает Boxingscene.
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Заявление менеджера украинца
По его словам, все от себя зависящее они сделали, теперь решение только за Лопесом, которого не устраивает его гонорар за бой с украинцем.
Если не хочешь драться, то легче всего просто сказать, что не хватает денег. У меня нет уверенности, что этот бой вообще состоится из-за того, что происходит в команде американца,
– заявил менеджер Ломаченко.
Он никогда не уверен ни в одном поединке, пока боксеры не выйдут на ринг. Эгис не исключает варианта, что Василий может провести бой против Вердехо, если Лопес все-таки не согласится на встречу.
Но команде украинца нужен именно поединок против чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса.
Менеджер украинца призвал Лопеса как можно скорее сказать окончательное решение о столкновении с Ломаченко.
Ранее сообщалось, что Лопес готов к поединку против украинца.Он заявил, что переговоры продолжаются.
Бой под угрозой срыва
- Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.
- Недавно WBC сообщила, что поединок состоится в сентябре. Впрочем, менеджеры обоих боксеров заявили, что поединок запланирован на 3 октября.
- Вроде Лопеса не устроил гонорар, который ему был предложен. Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов.
- Сам промоутер Арум объяснил команде Лопеса, что они не могут предложить больший гонорар из-за того, что у них не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций от этого поединка.
- Команда Лопеса заявила, если гонорар не увеличат, тогда они проведут бой с другим соперником.