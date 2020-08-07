Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о возможном отказе от боя американца Теофимо Лопеса. Украинская сторона готова к поединку, теперь решение только за американцем.

Украинская сторона уже согласовала все детали сделки поединка. Они ждут официального контракта от Top Rank, чтобы Ломаченко смог его подписать, сообщает Boxingscene.

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Заявление менеджера украинца

По его словам, все от себя зависящее они сделали, теперь решение только за Лопесом, которого не устраивает его гонорар за бой с украинцем.

Если не хочешь драться, то легче всего просто сказать, что не хватает денег. У меня нет уверенности, что этот бой вообще состоится из-за того, что происходит в команде американца,

– заявил менеджер Ломаченко.

Он никогда не уверен ни в одном поединке, пока боксеры не выйдут на ринг. Эгис не исключает варианта, что Василий может провести бой против Вердехо, если Лопес все-таки не согласится на встречу.

Но команде украинца нужен именно поединок против чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса.

Менеджер украинца призвал Лопеса как можно скорее сказать окончательное решение о столкновении с Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Лопес готов к поединку против украинца.Он заявил, что переговоры продолжаются.

Бой под угрозой срыва