Обладатель титула IBF Теофимо Лопес не соглашается на поединок против украинца Ломаченко из-за слишком низкого гонорара. Команда Лопеса найдет нового соперника, если организаторам не удастся исправить ситуацию.

Менеджер американца Маквотер сообщил, что они были готовы к уменьшению гонорара для боксера, но не до такой жалкой суммы. Об этом сообщает ESPN.

К теме: Бой Ломаченко – Лопес под угрозой срыва: американца не устроил контракт

Заявление команды Лопеса

По его словам, они планируют провести бой с другим соперником в легком весе, а уже потом обдумать предложение команды Ломаченко.

Они соглашаются с заявлением Боба Арума, который сказал, что они не хотят терять огромные средства из-за того, что Лопеса не устраивает гонорар. Но команда американца добавила, что они также не соглашаются на то, чтобы их боксер терял эти деньги.

Они подчеркнули, что многое в этой ситуации зависит от телеканала ESPN. Если они хотят устроить этот поединок, то им следует что-то придумать, чтобы Top Rank все-таки устроила бой.

Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов.

Сам промоутер Арум объяснил команде Лопеса, что они не могут предложить больший гонорар за то, что у них не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций от этого поединка.

Если вскоре сделка не будет заключена, то они просто откажутся от поединка Ломаченко-Лопес.

Ломаченко – Лопес: что известно о бое

На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.

Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.

Недавно WBC сообщила, что поединок состоится в сентябре. Однако, менеджеры обоих боксеров заявили, что поединок запланирован на 3 октября.