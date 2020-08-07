Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів про можливу відмову від бою американця Теофімо Лопеса. Українська сторона готова до поєдинку, тепер рішення лише за американцем.

Українська сторона вже узгодила всі подробиці угоди поєдинку. Вони чекають офіційного контракту від Top Rank, щоб Ломаченко зміг його підписати, повідомляє Boxingscene.

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Заява менеджера українця

За його словами, все від себе залежне вони зробили, тепер рішення лише за Лопесом, якого не влаштовує його гонорар за бій з українцем.

Якщо не хочеш битись, то найлегше просто сказати, що не вистачає грошей. У мене немає впевненості, що цей бій взагалі відбудеться через те, що відбувається у команді американця,

– заявив менеджер Ломаченка.

Він ніколи не впевнений у жодному поєдинку, поки боксери не вийдуть на ринг. Егіс не виключає варіанту, що Василь може провести бій проти Вердехо, якщо Лопес все-таки не погодиться на зустріч.

Але команді українця потрібен саме поєдинок проти чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса.

Менеджер українця закликав Лопеса якнайшвидше сказати остаточне рішення щодо сутички з Ломаченком.

Раніше повідомлялось, що Лопес готовий до поєдинку проти українця.Він заявив, що переговори тривають.

Бій під загрозою зриву