"Золотой" олимпиец и "слуга народа": биография Жана Беленюка

Жан Беленюк получил первую для Украины золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Однако, известен он не только спортивными достижениями, но и политическими амбициями.

Беленюк – многократный чемпион мира и Европы, чемпион и призер Олимпийских и Европейских игр. Больше о спортсмене и политике – в материале спорта 24.

К теме Беленюк станцевал гопак после первого золота на Олимпиаде-2020: видео

4 августа Беленюк получил "золото" на Олимпийских играх-2020 в Токио. Это – первая и пока единственная победа Украины на соревнованиях в Токио. После выступления спортсмен не сдерживал слез. Он пояснил, что сам еще не осознает до конца, что случилось, и поблагодарил украинцев за поддержку. А также отметил, что путь к этому важному достижению был долгим и тяжелым. Отметим, что Жану удалось улучшить свое достижение на предыдущей Олимпиаде – в 2016 году украинец завоевал серебряную награду.

Биография Жана Беленюка

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве, ему 30. Мать – украинка. Отец, гражданин Руанды, учился в Украине, был летчиком. Он трагически погиб во время военного переворота на своей родине, когда Жан был еще маленьким ребенком. В юном возрасте Жан занимался различными видами спорта – футболом, баскетболом, каратэ и даже украинскими народными танцами. Однако в 2000 году все же остановился на греко-римской борьбе.

Уже во взрослом возрасте борец объяснил, что его к этому подтолкнуло. В своем инстаграме он опубликовал фото у могилы Максима Бабенко – товарища, сердце которого перестало биться в 8-летнем возрасте. Он рассказывал Беленюку, что начал заниматься греко-римской борьбой. Жан ответил, что тоже попробует, и сдержал это обещание.

Первыми тренерами Беленюка были Виталий Киселица и Алексей Добровольский. В 2014 году Беленюк успешно выступил на чемпионате мира по борьбе. После этого его наставники получили звание лучших тренеров апреля, а Жана признали лучшим спортсменом.

Беленюк учился в Национальном университете физического воспитания и спорта, там получил диплом магистра психологии спорта. Также получил образование в Межрегиональной академии управления персоналом по специальности управление бизнесом.

Государственные награды Беленюка

орден "За заслуги" II степени – 2019 год, за высокие спортивные результаты на II Европейских играх в Минске;

орден "За заслуги" III степени – 2016 год, за достижения на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году;

медаль "За труд и доблесть" – 2013 год, за достижения на Всемирной летней универсиаде в Казани.​

Политическая карьера

В 2020 году украинский борец получил титул "Человек года" . Он стал победителем в номинации для спортсменов.

В 2019 году Беленюк стал народным депутатом Украины. Он баллотировался от "Слуги народа" – как №10 в партийном списке. Является первым заместителем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Жан Беленюк в Верховной Раде / Фото "Общественного"

Несмотря на то, что Жан ушел в политику, спорт он не покинул. Находясь в статусе парламентария он победил на престижном гран-при в Хорватии и получил "бронзу" чемпионата Европы в 2021 году.

К теме Жан Беленюк провел тренировку под стенами Верховной Рады: фото

Личная жизнь спортсмена

О личной жизни 30-летнего спортсмена известно мало, свои отношения он не афиширует. В феврале 2020 года в эфире одного из украинских телеканалов он признался, что уже готов к созданию семьи и планированию детей. Беленюк также поделился тем, что ему не очень нравятся спортивные девушки с кубиками и "стальными мышцами". Однако подчеркнул, что самое важное, чтобы будущая спутница была ему близка по духу и взглядам.