Здесь началась его карьера: Беленюк пришел на кладбище и рассказал трагическую историю – фото
Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк поделился фотографией с кладбища, рассказав о своем погибшем друге.
Беленюк в инстаграме опубликовал фото возле могилы своего друга детства Максима Бабенко, который ушел из жизни в 8 лет.
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По словам Жана, именно на этом месте у него родилось желание заняться греко-римской борьбой.
"Максимка, мой друг детства. Трагически ушел из жизни в столь юном возрасте. Нас было трое – Ярослав, Максим и я, друзья – не разлей вода. Именно на этом месте 20 лет назад, через год после гибели Максима, Ярослав рассказал мне о своем новом увлечении, он начал заниматься греко-римской борьбой. Я пообещал ему попробовать тоже", – написал Жан.
Чего достиг Жан Беленюк в борьбе
- Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).
- В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.
- Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).
- Бронзовый призер Универсиады-2013.
- Получил серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).
- Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
- Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступеньку пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
- Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).
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