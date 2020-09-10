Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк поделился фотографией с кладбища, рассказав о своем погибшем друге.

Беленюк в инстаграме опубликовал фото возле могилы своего друга детства Максима Бабенко, который ушел из жизни в 8 лет.

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По словам Жана, именно на этом месте у него родилось желание заняться греко-римской борьбой.

"Максимка, мой друг детства. Трагически ушел из жизни в столь юном возрасте. Нас было трое – Ярослав, Максим и я, друзья – не разлей вода. Именно на этом месте 20 лет назад, через год после гибели Максима, Ярослав рассказал мне о своем новом увлечении, он начал заниматься греко-римской борьбой. Я пообещал ему попробовать тоже", – написал Жан.

Чего достиг Жан Беленюк в борьбе