Это яркий пример двойных стандартов – Беленюк о разрешении сборной Украины выступать на Евро
Источник:Телеграмм Жанна Беленюка
Жан Беленюк недоволен решением Министерства молодежи и спорта. Олимпийский чемпион стремится к равноправию.
Жан Беленюк потребовал справедливости в украинском спорте. Олимпийский чемпион приводит примеры двойных стандартов.
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Весы склонились в пользу футбола
Жан Беленюк рассказал, что он получил ответ Минмолодежьспорта на его обращение об особых условиях допуска участия национальной сборной по футболу в отборе на Евро-2024, к которому допущены спортсмены из Беларуси. Министерство в своем письме отметило, что главное, чтобы не было очных встреч украинских и белорусских команд. Беленюка возмутило то, что Минспорта нашла такое оправдание своим действиям, якобы, скорее всего, зная, что этого не будет.
У меня нет информации о тексте обращения Украинской ассоциации футбола в Минмолодежьспорт, однако можем только догадываться, какие сильные аргументы привела УАФ, что Национальная сборная по футболу будет участвовать в отборе на Чемпионате Европы-2024 и Министерство эту информацию приняло к сведению, фактически разрешив участвовать в соревнованиях, в нарушение своего же приказа. Интересно, что судя по тексту письма, это был уже второй ответ, могу лишь предположить, что в первом ответе был отказ,
– рассказал Жан Беленюк.
Бойкоты украинцев
- Напомним, что неоднозначность Минспорта породила целый ряд конфликтов.
- В частности, сборная Украины по дзюдо была вынуждена бойкотировать чемпионат мира по данному виду спорта, поскольку на соревнование было допущено россиян. Украина по той же самой причине также будет бойкотировать юниорский чемпионат мира по шахматам.
- Но вот игнорирование международных соревнований не нравится украинским спортсменам, в частности, свое недовольство выразили Дарья Белодид и Артем Лесюк, также опирался на допуск сборной Украины по футболу на Евро-2024.