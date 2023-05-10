Это яркий пример двойных стандартов – Беленюк о разрешении сборной Украины выступать на Евро

Жан Беленюк недоволен решением Министерства молодежи и спорта. Олимпийский чемпион стремится к равноправию.

Жан Беленюк потребовал справедливости в украинском спорте. Олимпийский чемпион приводит примеры двойных стандартов.

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Весы склонились в пользу футбола

Жан Беленюк рассказал, что он получил ответ Минмолодежьспорта на его обращение об особых условиях допуска участия национальной сборной по футболу в отборе на Евро-2024, к которому допущены спортсмены из Беларуси. Министерство в своем письме отметило, что главное, чтобы не было очных встреч украинских и белорусских команд. Беленюка возмутило то, что Минспорта нашла такое оправдание своим действиям, якобы, скорее всего, зная, что этого не будет.

У меня нет информации о тексте обращения Украинской ассоциации футбола в Минмолодежьспорт, однако можем только догадываться, какие сильные аргументы привела УАФ, что Национальная сборная по футболу будет участвовать в отборе на Чемпионате Европы-2024 и Министерство эту информацию приняло к сведению, фактически разрешив участвовать в соревнованиях, в нарушение своего же приказа. Интересно, что судя по тексту письма, это был уже второй ответ, могу лишь предположить, что в первом ответе был отказ,

– рассказал Жан Беленюк.

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