Дзюдоисты враждебных стран принимают участие в чемпионате мира в статусе нейтральных спортсменов. Однако их болельщики открыто показывают, откуда они родом.

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Реакция IJF на скандальных зрителей

9 мая по интернету разлетелся автомобиль по трансляции, в которую попала обычная семья, но на их груди были одеты георгиевские ленты.

Напомним, что 9 мая в России праздновали "День победоносства". Парад в честь этого "праздника" выглядел очень жалко.

Международная федерация дзюдо в тот же день отреагировала на таких зрителей с георгиевскими лентами.

Организаторы соревнований просили семью снять с одежды запрещенные ленты, но они отказались это делать. Поэтому организаторы чемпионата мира по дзюдо приняли более радикальные мероприятия – они вывели эту семью с трибун и больше не позволят этим скандальным лицам пройти на арену, чтобы посмотреть соревнования.

Отметим, что на этом ЧМ-2023 дзюдоисты добывают важные очки, которые добавят в олимпийский рейтинг. К сожалению, украинцы не смогут этого сделать. Ведь наша сборная в последний момент отозвала заявку на престижный старт из-за допуска к нему представителей враждебных стран.

Заметим! Исполнительный комитет не допустил к ЧМ-2023 по дзюдо восемь представителей из России, поскольку большинство из них имеют соглашение с русской армией. IJF допустила только тех, кто работает в Федеральном тренировочном спортивном центре на болотах.

Украинские дзюдоисты негативно встретили такой пропуск соревнований и заговорили о двойных стандартах, вспомнив наших теннисистов, продолжающих играть против россиян и белорусов.

Украинские дзюдоисты уже второй раз пропускают соревнования из-за возвращения россиян и белорусов. До этого наша сборная не выступила на трех этапах гран-при в 2022 году.