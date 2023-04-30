Артём Лесюк не желает выступать на одной арене с представителями России. Однако украинский спортсмен требует равных условий.

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Обостренное чувство справедливости

Международная федерация дзюдо решила проявить толерантность к представителям страны-террористки. Теперь дзюдоисты с России и Беларуси после проверки могут быть допущены к международным соревнованиям. Таким образом сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать соревнование, которые состоятся с участием представителей страны-агрессора и ее приспешницы.

Украинский дзюдоист Артем Лесюк вполне понимает решение Минспорта, однако все же не до конца. Спортсмен требует равноценного отношения ко всем представителям Украины, которые сталкивались с подобной проблемой. Лесюк привел несколько примеров и задал ряд неудобных вопросов Министру.

Почему украинские спортсмены представляя одну страну имеют разные привилегии? Недавно Элина Свитолина вышла на матч против белоруски – будучи представителем UNITED24, поэтому непонятно, может ли спокойно выходить на корт против представителей страны-агрессора? Будет ли какой-нибудь ответ от министерства и от президента? Теперь насчет наших "крутых" футболистов, которые выходят на поле и просто "разрывают всех" своей игрой. Особенно показателен последний матч против Англии. Аргумент УАФ: "Мы будем играть в отборе на Евро, потому что белорусы в другой группе". По этой логике я могу ехать на чемпионат мира, ведь россияне не заявили никого в моей весовой категории?

– рассказал Лесюк.

Также Артем отметил, что таким решение Минспорта делит украинский народ. По его мнению, именно этого и добивается российская пропаганда. Лесюк отметил, что Украине следует бороться с Международной федерацией дзюдо, а не ждать, пока россияне "поездят по миру".