Украина будет бойкотировать юношеский чемпионат мира по шахматам. Спортсмены из страны-агрессора и ее приспешницы имеют связи с ведущей федерацией.

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Нынешние стандарты

На юношеском чемпионате по шахматам, который пройдет с 5 по 12 июня в Батуми (Грузия), "сине-желтых" представителей не будет. Все потому, что Федерация шахмат Украины сообщила о бойкоте молодежного Мундиаля. Ребята в возрасте от 8 до 18 лет не смогут принять участие в соревнованиях, поскольку на турнире участниками станут россияне и белорусы. Спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы допустили к турниру под флагом ФИДЕ. Итак, украинская команда решила не подавать заявку на чемпионат мира.

Следует отметить, что главой ФИДЕ является российский представитель, а именно Аркадий Дворкович, что и могло стать проходным билетом на соревнования для спортсменов из страны агрессора и ее приспешницы. Также напомним, что ряд российских шахматистов бегут из своей страны. Очередным спортсменом, открестившимся от страны-агрессорки, стал российский гроссмейстер Алексей Сарана, отныне будет представлять другое европейское государство на международной арене.

Добавим, что до варианта с бойкотом соревнований, в котором будут участвовать россияне и белорусов, дошла и украинская сборная по дзюдо, которая также решила игнорировать чемпионат мира по своему виду спорта. Однако такое решение вызвало ряд негативных отзывов со стороны спортсменов, в частности, свое мнение высказали Дарья Белодид да Артём Лесюк.