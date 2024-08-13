Украинские спортсмены вернулись домой после выступления на Олимпиаде в Париже. Вместе с делегацией приехал бронзовый призер Игр-2024 Жан Беленюк, пишет 24 Канал.

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Не хватало только "бронзы"

Для украинского борца Олимпиада в Париже стала третьей в карьере. На предыдущих Играх он завоевал золотую и серебряную медали. До полного комплекта не хватало только бронзовой.

После приезда домой Беленюк опубликовал фото с тремя олимпийскими наградами.

Ее действительно не хватало, теперь картина закончена,

– подписал публикацию в инстаграме украинский чемпион.

Три олимпийские медали Беленюка / фото из инстаграма Беленюка

Напомним, что в бронзовом финале Беленюк победил поляка Аркадиуша Кулинича. Таким образом, Жан Венсанович стал первым в истории украинским борцом, который выиграл три Олимпийские награды: "золото" в Токио-2020, "серебро" в Рио-2016 и "бронзу" в Париже-2024.

После получения третьей олимпийской медали Беленюк снял борцовские трусы на ковре и объявил о завершении спортивной карьеры. Зрители на трибунах аплодисментами провожали легендарного украинского борца.