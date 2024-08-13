Сегодня, 13 августа, определенное количество спортсменов олимпийской сборной вернулись в Украину. На вокзале в Киеве состоялась торжественная церемония встречи украинских атлетов.

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Кто вернулся в Украину

Среди тех кто вернулся в Украину были медалисты Олимпиады-2024: Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (каноэ-двойка), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (вольная борьба) и Жан Беленюк (греко-римьска борьба). Впоследствии присоединилась Ольга Харлан, которая получила "золото" и "бронзу" Игр-2024 в Париже.

Конфликт Беленюка и Гутцайта

Во время того как спортсмены проходили возле чиновников, Парвиз Насибов пожал руку Вадиму Гутцайту и Бедному. Жан Беленюк пожал руку министру молодежи и спорта, однако отказался от рукопожатий с президентом НОК Украины.

Видео встречи олимпийцев в Киеве:

До этого Гутцай поздравил Насибова с серебряной медалью Олимпиады-2024, а получение Беленюком "бронзы" президент НОК Украины решил проигнорировать. Напомним, что Жан участвовал в выборах президента Национального олимпийского комитета, но проиграл их Вадиму Гутцайту.