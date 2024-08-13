Українські спортсмени повернулися додому після виступу на Олімпіаді в Парижі. Разом з делегацією приїхав бронзовий призер Ігор-2024 Жан Беленюк, пише 24 Канал.

Читайте також Беленюк проігнорував рукостискання із Гутцайтом під час повернення з Олімпійських ігор

Не вистачало тільки "бронзи"

Для українського борця Олімпіада в Парижі стала третьою в кар'єрі. На попередніх Іграх він завоював золоту та срібну медалі. До повного комплекту не вистачало лише бронзової.

Після приїзду додому Беленюк опублікував фото з трьома олімпійськими нагородами.

Її дійсно не вистачало, тепер картина закінчена,

– підписав публікацію в інстаграмі український чемпіон.

Три олімпійські медалі Беленюка / фото з інстаграму Беленюка

Нагадаємо, що у бронзовому фіналі Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулинича. Таким чином, Жан Венсанович став першим в історії українським борцем, який виграв три Олімпійські нагороди: "золото" у Токіо-2020, "срібло" у Ріо-2016 та "бронзу" у Парижі-2024.

Після здобуття третьої олімпійської медалі Беленюк зняв борцівки на килимі та оголосив про завершення спортивної кар'єри. Глядачі на трибунах оплесками проводжали легендарного українського борця.