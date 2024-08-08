Накануне Жан Беленюк уже говорил о завершении спортивной карьеры. После борьбы за бронзовую медаль он оставил борцовки на ковре, чем подтвердил уход из спорта, пишет 24 канал.

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Карьера и достижения Жана Беленюка

Спортсмен является многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также олимпийским чемпионом Игр-2020.

Жан Беленюк сумел собрать набор всех возможных олимпийских наград: на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он стал серебряным призером, получил "золото" в Токио-2020 и бронзовую медаль в 2024 году, которая и стала последней в его карьере.

В частности Беленюк является двукратным чемпионом мира (двукратным бронзовым призером и один раз завоевывал "серебро"), а также трехкратным чемпионом Европы (трехкратный бронзовый призер). Также Жан в 2019 году побеждал на Европейских играх, а в 2015 году был серебряным призером турнира.

Жан Беленюк получил звание Заслуженного мастера спорта Украины, а также в 2021 году получил Орден "За заслуги" первой степени.

О завершении спортивной карьеры борец объявил во время Олимпиады-2024. После победы и получения "бронзы" Жан станцевал гопак и оставил борцовки на ковре. Публика сопровождала Беленюка громкими аплодисментами.



Жан Беленюк снимает борцовки / Скриншот из трансляции

Отметим, что на момент завершения карьеры Жану Беленюку исполнилось 33 года.