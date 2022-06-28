Вспомнили сейв в Лиге чемпионов: УЕФА поздравила Пятова с днем ​​рождения – эффектное видео

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов 28 июня отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 38 лет.

Голкиперу Шахтера исполнилось 38 лет

Союз европейских футбольных организаций вспомнил удивительный сейв Пятова в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Интером сезона-2021/2022. В это время "горняки" благодаря действиям кипера на НСК "Олимпийский" сумели сохранить нулевую ничью 0:0.

Варте уваги Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Пятов – питомец полтавской Ворсклы. За первую команду полтавчан он сыграл 43 матча и пропустил 41 гол. В 2006 году он присоединился к донецкой команде.

В составе "горняков" он сыграл в 408 поединках, в которых пропустил 413 голов и еще в 222 матчах покидал ворота свои ворота нетронутыми.

В начале июня Пятов сообщил о том, что завершает свои выступления в сборной Украины. Его последним матчем в футболке "сине-желтых" был поединок против Армении, где украинцы обыграли соперника со счетом 3:0.

В его активе 47 "сухих" матчей из общих 102-х.

Игроки сборной Украины трогательно простились с легендарным голкипером. После финального свистка вся национальная команда подошла к Пятову, чтобы поблагодарить его за выступления в главной команде страны.

Видео мощного сейва