Сложно сдержать слезы

Матч против Армении стал для него последним в футболке главной команды страны. Об этом опытный голкипер сообщил еще перед поединком в своем инстаграмме, пишет 24 канал.

К теме В матче против Армении в Лиге наций Пятов простится со сборной Украины

Из-за отсутствия уже покинувшего расположение сборной Георгия Бущана шанс занять место в рамке ворот получил вратарь Шахтера. Пятов символически вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой.

Если в первом тайме у Пятова не было работы, то во второй 45-минутке спас сборную от нескольких голов. Андрей сохранил свои владения на замке и на красивой точке поставил точку в своей карьере в национальной команде.

Сборная Украины разгромила Армению со счётом 3:0. Голы в сине-желтой футболке забили Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

После финального свистка вся сборная подошла к Пятову, чтобы поблагодарить его за выступления в главной команде страны. Также судьи подошли, чтобы пожать украинскому голкиперу руку. Теплое прощание, глядя на которое сложно сдержать слезы.

Тепло прощания Пятова со сборной Украины: смотрите видео

Однако не только одними объятиями и аплодисментами. Пятов полетел над футбольным полем в польском Лодзи. Футболист сборной подняли Андрея в руки и подбросили несколько раз вверх. Заслужил!

Пятов с рекордом закончил карьеру в сборной – 47 "сухих" матчей в 102 сыгранных поединках.



Пятов простился со сборной Украины / Фото из инстаграммы zbirna.ua

К слову. Следующий матч сборная Украины в Лиге наций проведет 14 июня. Соперником "сине-желтых" будет Ирландия. С этой командой мы играли 8 июня и минимально обыграли на выезде (1:0).