Голкіперу Шахтаря виповнилося 38 років

Союз європейських футбольних організацій пригадав дивовижний сейв Пятова у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Інтером сезону-2021/2022. Саме тоді "гірники" завдяки діям кіпера на НСК "Олімпійський" зуміли зберегти нульову нічию 0:0.

Варте уваги Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Пятов – вихованець полтавської Ворскли. За першу команду полтавців він зіграв 43 матчі та пропустив 41 гол. У 2006 році він приєднався до донецької команди.

У складі "гірників" він зіграв у 408 поєдинках, у яких пропустив 413 голів і ще у 222 матчах залишав ворота свої ворота недоторканими.

На початку червня Пятов повідомив про те, що завершує свої виступи у збірній України. Його останнім матчем у футболці "синьо-жовтих" був поєдинок проти Вірменії, де українці обіграли суперника з рахунком 3:0.

У його активі 47 "сухих" матчів із загальних 102-х.

Гравці збірної України зворушливо попрощалися з легендарним голкіпером. Після фінального свистка уся національна команда підійшла до Пятова, щоб подякувати йому за виступи у головній команді країни.

Відео потужного сейву