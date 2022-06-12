Пятов: Я очень счастлив, очень благодарен всем

Игроки сборной Украины трогательно простились с легендарным голкипером. После финального свистка вся национальная команда подошла к Пятову, чтобы поблагодарить его за выступления в главной команде страны.

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Опытный вратарь подчеркнул, что о завершении карьеры можно было только мечтать.

Я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто замечательные,

– сказал Пятов.

После финального свистка голкиперу было тяжело сдерживать эмоции.

"Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем", – отметил футболист.

Перед игрой с Арменией игрок получил урон. Однако он принял решение сыграть с армянами из-за боли.

"У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний поединок. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу.

Наши врачи – волшебники. Они поставили меня на ноги. Сейчас у меня будет пауза, во время которой я смогу залечить колено", – рассказал вратарь.

"Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят"

Пятов прокомментировал результат матча против армян.

"Армения больше действовали на контратаках, очень хорошо защищались. Это как Шахтер и Динамо в чемпионате Украины, когда вся команда соперников возле чужой штрафной. Поэтому нужно было забить первый гол. Хорошо, что ребята во втором тайме сразу вышли и забили. Немножко игра пошла в другое русло, потому и такой счет", – заявил Пятов.

В поединке против Армении был эпизод, когда Илья Забарный срезал мяч в ворота "сине-желтых", без фирменных сэйвов Пятова не обошлось.

Мы с Забарным договорились – он срезает, а я отбиваю,

– смеясь сказал Андрей.

За следующим матчем национальной команды против Ирландии Пятов будет наблюдать перед телевизором.

"Я теперь их болельщик. Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперед!", – добавил голкипер.

Обратите внимание! Украинцы уверенно обыграли сборную Армении. Матч закончился со счётом 3:0. Счет в поединке открыл Руслан Малиновский, Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых", а Виталий Миколенко поставил точку в игре, забив первый гол за сборную Украины.

Пятов с рекордом закончил карьеру в сборной – 47 "сухих" матчей в 102 сыгранных поединках.

Также голкипер оставил трогательное послание своим болельщикам в инстаграмме.

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